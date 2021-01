FIFA 21: SBC James Tavernier HeadLiners – Requisiti e Soluzioni (Di giovedì 14 gennaio 2021) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare la versione HeadLiners di James Tavernierper la modalità FIFA 21 Ultimate team. La carta in questione è stata rilasciata per celebrare le prestazioni del giocatore del Rangers . Potete riscattare la carta HeadLiners dell’attaccante algerino completando la SBC dedicata disponibile in FUT 21. Requisiti SBC James Tavernier HeadLiners Inghilterra Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Inghilterra Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW) Valutazione squadra min.: 83 Intesa di squadra min.: 75 Condizione Migliore Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW) Valutazione squadra min.: 85 Intesa di squadra min.: ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 14 gennaio 2021) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare la versionediper la modalità21 Ultimate team. La carta in questione è stata rilasciata per celebrare le prestazioni del giocatore del Rangers . Potete riscattare la cartadell’attaccante algerino completando la SBC dedicata disponibile in FUT 21.SBCInghilterra Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Inghilterra Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW) Valutazione squadra min.: 83 Intesa di squadra min.: 75 Condizione Migliore Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW) Valutazione squadra min.: 85 Intesa di squadra min.: ...

Scopri le migliori soluzioni per completare la SBC di Iago Aspas POTM di dicembre de LALIGA! Ecco come ottenere la sua card con overall 89!

Scopri le migliori soluzioni per la SBC James Milner Showdown. +2 in caso di vittoria contro lo United domenica 17 gennaio ...

