Fifa 21 – Disponibile la SBC della Süper Lig (Di giovedì 14 gennaio 2021) EA Sports ha attivato nella serata del 14 gennaio le sfide creazione rosa dedicate alla Süper Lig, una delle sfide dedicate agli interi campionati, così come accaduto negli anni precedenti Sono state però introdotte alcune novità rispetto al passato: La sfida adesso ha una scadenza, 90 giorni dopo il rilascio e non è più Disponibile L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di giovedì 14 gennaio 2021) EA Sports ha attivato nella serata del 14 gennaio le sfide creazione rosa dedicate allaLig, una delle sfide dedicate agli interi campionati, così come accaduto negli anni precedenti Sono state però introdotte alcune novità rispetto al passato: La sfida adesso ha una scadenza, 90 giorni dopo il rilascio e non è piùL'articolo proviene da FUT Universe.

zazoomblog : FIFA 21: TOTY – Il Team Of The Year sarà disponibile nei pacchetti dal 22 Gennaio? - #disponibile #pacchetti… - Claudio69_ : RT @ultimateteamit: *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 #TOTY – Il Team Of The Year sarà disponibile nei pacchetti dal 22 Gennaio? - ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 #TOTY – Il Team Of The Year sarà disponibile nei pacchetti dal 22 Gennaio? - ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 #TOTW 16 - La nuova squadra della settimana disponibile nei pacchetti dalle 19:00 - EA_FIFA_Italia : La velocità supersonica ??di @AchrafHakimi, la classe nel dribbling ? di @AntoGriezmann, il potenziale offensivo ??… -