Festival di Sanremo 2021 | tutte le novità | fra gli ospiti una reunion storica

Leggi su biccy

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Amadeus, ospite a RTL 102.5, ha parlato deldi. Il conduttore e direttore artistico ha confermato che la kermesse canora andrà in onda su Rai Uno dal 2 al 6 marzo “seguendole regole sanitarie”, sposando l’ipotesi di avere una nave da crociera dove sistemare il pubblico per una settimana. “L’idea è quello di creare una bolla, avendo sempre le stesse 500 persone come pubblico. Saranno messe in protezione su una nave da crociera attraccata nel porto die non è detto che tra queste ci saranno persone che avranno già ricevuto il vaccino. Trascorreranno una bellissima settimana di vacanza a bordo e ogni sera saranno riportati in pullman da massimo 20 persone, così da tenere gruppi distinti e isolati in caso di improvvise positività. È sicuramente un protocollo nuovo, mai ...