Fenerbahce | Perotti si ferma ancora | rottura del crociato

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Non finisce l'incubo per Diego Perotti, attaccante ex Roma e ora in forza al Fenerbahçe. L'argentino ha subìto un nuovo grave infortunio al ginocchio. Un problema fisico che si è rivelato più serio del previsto. A far chiarezza il direttore Emre Belozoglu, come riportato dal Corriere dello Sport: "Ha riportato una rottura quasi totale del legamento del ginocchio. Ha bisogno di un intervento chirurgico. Abbiamo comunicato la situazione ai suoi agenti. Diego ha fatto vedere a tutti il suo livello quando ha giocato, ma purtroppo lo ha potuto fare davvero poco. In caso di operazione dovremo incontrare lui e il suo entourage e prendere una decisione". L'accordo del Fenerbahçe con la Roma prevede infatti la partecipazione dei giallorossi nel pagamento dello stipendio in base alle presenze.