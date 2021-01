Fenerbahce, Perotti fa crack. Il ds Emre Belozoglu: “Ci hanno detto che è un infortunio che si vede solo in incidenti stradali” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Potrebbe essere giunta alla conclusione l'avventura di Diego Perotti al Fenerbahce. Il motivo è il brutto infortunio rimediato dall'esterno d'attacco o centrocampista argentino nel corso del derby contro il Besiktas. A rivelare la gravità del problema fisico, come riporta haber3.com, è stato il direttore sportivo Emre Belozoglu, vecchia conoscenza anche del calcio italiano con un passato all'Inter. "Perotti ha riportato la rottura quasi totale del legamento del ginocchio e abbiamo già comunicato la cosa al suo entourage", ha spiegato Emre che poi ha sottolineato. "Ha bisogno di un intervento chirurgico e qualora dovesse operarsi il periodo di stop andrebbe dai tre agli 8 mesi. Mi hanno spiegato che raramente gli atleti riportano un ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 14 gennaio 2021) Potrebbe essere giunta alla conclusione l'avventura di Diegoal. Il motivo è il bruttorimediato dall'esterno d'attacco o centrocampista argentino nel corso del derby contro il Besiktas. A rivelare la gravità del problema fisico, come riporta haber3.com, è stato il direttore sportivo, vecchia conoscenza anche del calcio italiano con un passato all'Inter. "ha riportato la rottura quasi totale del legamento del ginocchio e abbiamo già comunicato la cosa al suo entourage", ha spiegatoche poi ha sottolineato. "Ha bisogno di un intervento chirurgico e qualora dovesse operarsi il periodo di stop andrebbe dai tre agli 8 mesi. Mispiegato che raramente gli atleti riportano un ...

