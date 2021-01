Fenerbahce, infortunio horror per Perotti. il ds Emre Belozoglu: “Cose che si vedono solo in incidenti stradali” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Grave infortunio per Diego Perotti.Si prospettano mesi difficili per Diego Perotti, alle prese con un nuovo infortunio che lo terrà ancora lontano dal rettangolo verde per diversi mesi. Il centrocampista argentino, infortunatosi al ginocchio nel corso di un derby tra il suo Fenerbahçe e il Besiktas, ha infatti rimediato una rottura quasi totale del legamento del ginocchio. Una notizia shock riporta dallo stesso direttore sportivo del club turco, Emre Belozoglu.“Perotti ha riportato la rottura quasi totale del legamento del ginocchio e abbiamo comunicato già comunicato la cosa al suo entourage. Ha bisogno di un intervento chirurgico e qualora dovesse operarsi il periodo di stop andrebbe dai tre ai quattro mesi. Mi hanno spiegato che raramente un atleti riportano un ... Leggi su mediagol (Di giovedì 14 gennaio 2021) Graveper Diego.Si prospettano mesi difficili per Diego, alle prese con un nuovoche lo terrà ancora lontano dal rettangolo verde per diversi mesi. Il centrocampista argentino, infortunatosi al ginocchio nel corso di un derby tra il suo Fenerbahçe e il Besiktas, ha infatti rimediato una rottura quasi totale del legamento del ginocchio. Una notizia shock riporta dallo stesso direttore sportivo del club turco,.“ha riportato la rottura quasi totale del legamento del ginocchio e abbiamo comunicato già comunicato la cosa al suo entourage. Ha bisogno di un intervento chirurgico e qualora dovesse operarsi il periodo di stop andrebbe dai tre ai quattro mesi. Mi hanno spiegato che raramente un atleti riportano un ...

Mediagol : Fenerbahce, infortunio horror per Perotti. il ds Emre Belozoglu: 'Cose che si vedono solo in incidenti stradali”… - CorriereUmbria : Dramma per l'ex fantasista della Roma Diego Perotti oggi al Fenerbahce: rottura totale dei legamenti del ginocchio… - Danielee1899 : RT @forzaroma: #Perotti, grave infortunio al ginocchio: out da 3 a 8 mesi. La Roma pagherà parte dell'ingaggio #ASRoma #Fenerbahce https:/… - calciomercatoit : ?? Infortunio shock per #Perotti: 'Rottura quasi totale del legamento del ginocchio. Stop da 5 ad 8 mesi' +++ - ItaSportPress : Fenerbahce, Perotti fa crack. Il ds Emre Belozoglu: 'Ci hanno detto che è un infortunio che si vede solo in inciden… -