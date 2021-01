Fasce rossa, arancione, gialla e bianca: varato il decreto, nuove restrizioni fino al 5 marzo Consiglio dei ministri: proroga al 30 aprile dello stato di emergenza per il corona virus (Di giovedì 14 gennaio 2021) Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: proroga dello stato D’emergenza DOVUTO ALLA PANDEMIA DA COVID-19 Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS). ***** COVID-19, MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO Ulteriori disposizioni urgenti in materia di ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 14 gennaio 2021) Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza deldeiD’DOVUTO ALLA PANDEMIA DA COVID-19 Ildei, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato laal 302021,d’dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS). ***** COVID-19, MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO Ulteriori disposizioni urgenti in materia di ...

