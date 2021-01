Fasce rossa, arancione, gialla e bianca: varato il decreto, nuove restrizioni da sabato al 5 marzo Consiglio dei ministri: proroga al 30 aprile dello stato di emergenza per il corona virus (Di giovedì 14 gennaio 2021) Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: proroga dello stato D’emergenza DOVUTO ALLA PANDEMIA DA COVID-19 Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS). ***** COVID-19, MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 14 gennaio 2021) Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza deldeiD’DOVUTO ALLA PANDEMIA DA COVID-19 Ildei, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la, fino al 302021,d’dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS). ***** COVID-19, MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e ...

Attenzione alta in Calabria che rischia di ritornare tra le regioni in area rossa. Entreranno, infatti, in vigore domenica 17 gennaio, a quanto si apprende, le ordinanze del ministro della Salute, Rob ...

Critiche Brescia e Mantova. Lombardia sul filo del rosso

Raddoppiano i nuovi contagi nel giro di ventiquattro ore, che passano dai 1.146 di martedì (su 15.664 tamponi) a 2.245 di ieri (su 31.880). Nei giorni precedenti i nuovi positivi avevano visto un anda ...

