Farmaci e Covid | AIFA | Gli ansiolitici prendono il posto dei Fans | del Viagra e dei contraccettivi

(Di giovedì 14 gennaio 2021) La pandemiaha modificato l’assunzione dianche per chi non ha contratto l’infezione da Sars-Cov-2. Ina, infatti, si sono venduti più, ma meno pillole dell’amore,e antinfiammatori. Allo stesso tempo per chi era già in cura, è diminuita la somministrazione diin ospedale a favore di forme somministrabili a domicilio. È quanto emerge dal “Monitoraggio dell’acquisto deidurante la pandemia-19”, consultabile sul sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco (). Il report, in parte anticipato a fine dicembre, analizza l’andamento dei consumi dei medicinali nel 2020 confrontandolo con l’anno precedente. Tra iacquistati nelle ...