Fabio Cannavaro, il Guangzhou lo lascia prigioniero in hotel nel Qatar (Di giovedì 14 gennaio 2021) I rapporti si sono fatti complicati nel sodalizio Fabio Cannavaro Guangzhou Evergrande. E lo dimostra un controverso episodio avvenuto di recente. Una spiacevole vicenda ha interessato Fabio Cannavaro ed i collaboratori del suo staff tecnico del Guangzhou Evergrande. L’ex difensore centrale di Napoli, Parma, Real Madrid e Juventus tra le altre, tra i protagonisti della L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 14 gennaio 2021) I rapporti si sono fatti complicati nel sodalizioEvergrande. E lo dimostra un controverso episodio avvenuto di recente. Una spiacevole vicenda ha interessatoed i collaboratori del suo staff tecnico delEvergrande. L’ex difensore centrale di Napoli, Parma, Real Madrid e Juventus tra le altre, tra i protagonisti della L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Mariano_Amelio : ++#Cannavaro bloccato 12 giorni in albergo con il suo staff, punizione del #Guangzhou++ non è che sti cinesi stann… - 1882UTC : @KingofShirgar Paolo and Fabio Cannavaro? - LEONARD10179343 : RT @90sfootball: George Weah vs Dino Baggio and Fabio Cannavaro. - Aduecielidame22 : Ma Fabio Cannavaro che ha 16 ore di scalo e si è portato il materassino da mare in aeroporto STO MALE ?? - 1886Ismail : @yandagooner Fabio cannavaro -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Cannavaro La ripicca cinese: Cannavaro e staff “sequestrati” 12 giorni a Doha La Gazzetta dello Sport Scontro tra Cannavaro e il Guangzhou: l’ex azzurro bloccato 12 giorni in albergo

Scontro tra Cannavaro e il Guangzhou, l'ex azzurro a dicembre è stato bloccato per 12 giorni in albergo. Necessario l'intervento dell'ambasciata ...

Cannavaro bloccato 12 giorni in albergo con il suo staff, punizione del Guangzhou

Fabio Cannavaro e il suo staff italiano sono stati bloccati lo scorso dicembre in Qatar per 12 giorni. Ne scrive la «Gazzetta dello Sport», raccontando i retroscena dello scontro tra l'allenatore e la ...

Scontro tra Cannavaro e il Guangzhou, l'ex azzurro a dicembre è stato bloccato per 12 giorni in albergo. Necessario l'intervento dell'ambasciata ...Fabio Cannavaro e il suo staff italiano sono stati bloccati lo scorso dicembre in Qatar per 12 giorni. Ne scrive la «Gazzetta dello Sport», raccontando i retroscena dello scontro tra l'allenatore e la ...