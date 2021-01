Extreme E | calendario 2021 | cambiano le date e gli eventi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 14 gennaio 2021)E cambia illei luoghi. Il COVID-19 ancora in forte circolazione, ha obbligato anche gli organizzatori della serie non ancora cominciata, a dover modificare il programma. Si partirà il 3 e 4 aprile in Arabia Saudita, e si chiuderà la competizione l’11 e 12 dicembre in Argentina. Si stravolge ilE Il campionato totalmente elettrico dedicato ai rally raid, laE, avrà come anno di debutto il. Sin dalla sua prima organizzazione, il campionato sarebbe cominciato nei primi mesi di quest’anno, precisamente tra febbraio e marzo, ma anche qui il coronavirus ha giocato un brutto scherzo. Stando a quanto riportato dai profili social del ...