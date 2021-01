Europa nel congelatore: l’avanzata del gelo russo fa crollare il termometro (Di giovedì 14 gennaio 2021) Venti gelidi dalla Russia hanno iniziato a dilagare sul Vecchio Continente, complice un esteso blocco anticiclonico sul Vicino Atlantico. Un nucleo gelido si è esteso dalla Russia Europea e dalle aree baltico-scandinave verso l’Ucraina e la Polonia. Cambia la situazione rispetto a inizio gennaio e allo scenario che imperversava sino a solo pochi giorni fa, quando invece il freddo coinvolgeva più direttamente l’Europa Occidentale, tanto da essere l’artefice della grande nevicata a Madrid. Adesso si tratta però di masse d’aria molto più rigide, che manderanno ancor più nel freezer tutta l’Europa Centro-Orientale con associata una certa dose di neve e ghiaccio. La neve ha ricoperto molte aree affacciate sul Baltico, anche vaste zone di Danimarca e Polonia, fino a raggiungere la Germania e Austria. I valori termici stimati dal modello Icon per il 15 ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Venti gelidi dalla Russia hanno iniziato a dilagare sul Vecchio Continente, complice un esteso blocco anticiclonico sul Vicino Atlantico. Un nucleo gelido si è esteso dalla Russia Europea e dalle aree baltico-scandinave verso l’Ucraina e la Polonia. Cambia la situazione rispetto a inizio gennaio e allo scenario che imperversava sino a solo pochi giorni fa, quando invece il freddo coinvolgeva più direttamente l’Occidentale, tanto da essere l’artefice della grande nevicata a Madrid. Adesso si tratta però di masse d’aria molto più rigide, che manderanno ancor più nel freezer tutta l’Centro-Orientale con associata una certa dose di neve e ghiaccio. La neve ha ricoperto molte aree affacciate sul Baltico, anche vaste zone di Danimarca e Polonia, fino a raggiungere la Germania e Austria. I valori termici stimati dal modello Icon per il 15 ...

matteosalvinimi : Un milione di agricoltori italiani presi in giro dal governo, nel 'Recovery Plan' previsti meno di 2 miliardi nei p… - carlosibilia : Il primo ministro @GiuseppeConteIT ci ha restituito credibilità in Europa e nel Mondo. L’Italia deve correre per ri… - sbonaccini : Ce l’abbiamo fatta! ?? Il Gran Premio di Formula 1 torna ad Imola il prossimo 18 aprile, secondo appuntamento nel ca… - ilnonnodisofia : RT @Sabbath_fed: Solo un paese come l'#Italia, nel pieno di una #pandemia micidiale è in grado di avere una crisi di Governo, solo in l'Ita… - storicang : Nel 1772 il suicidio di un giovane ispirò il romanzo di Johann Wolfgang von #Goethe, 'I dolori del giovane #Werther… -