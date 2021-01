Esclusiva: Venezia, in agenda incontro con l’agente di Sebastiano Esposito (Di giovedì 14 gennaio 2021) Anche il Venezia è su Sebastiano Esposito. L’attaccante di proprietà dell’Inter lascerà la Spal dove non ha avuto la visibilità necessaria anche per questioni tattiche. Vi abbiamo detto del Pescara, che aspetta Ceravolo e che vorrebbe prendere anche Esposito, ma entro domani ci sarà un incontro tra l’agente dell’attaccante e il club per capire i margini dell’operazione. Di sicuro è un profilo che piace molto al Venezia. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 gennaio 2021) Anche ilè su. L’attaccante di proprietà dell’Inter lascerà la Spal dove non ha avuto la visibilità necessaria anche per questioni tattiche. Vi abbiamo detto del Pescara, che aspetta Ceravolo e che vorrebbe prendere anche, ma entro domani ci sarà untradell’attaccante e il club per capire i margini dell’operazione. Di sicuro è un profilo che piace molto al. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AndreaMarchin10 : #Canale5 dà segni di vita oltre la D'Urso... settimana scorsa prima serata su Venezia, stasera intervista esclusiva al Papa... - VeneziaFC_IT : RT @psb_original: ESCLUSIVA PSB - Venezia, Zanetti: 'Abbiamo un'identità chiara, la squadra crede in ciò che facciamo' #SerieB https://t.co… - EuropaCalcio : Michele #Serena, allenatore di Mattia #Zaccagni al #Venezia nella stagione 2014/15, in esclusiva ai microfoni di… - psb_original : ESCLUSIVA PSB - Venezia, Zanetti: 'Abbiamo un'identità chiara, la squadra crede in ciò che facciamo' #SerieB - DonatellaBeneta : RT @comunevenezia: #Musica | #ConcertodiCapodanno Giovedi 31 dicembre, in esclusiva su Radio MCA, in onda il Concerto di Capodanno “Omagg… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Venezia Esclusiva: Venezia, in agenda incontro con l’agente di Sebastiano Esposito alfredopedulla.com Calciomercato, ESCLUSIVO: la Serie A sul terzino, decisivo l’infortunio!

Calciomercato, lo Spezia resta a caccia di un terzino destro e posa gli occhi su Pasquale Mazzocchi del Venezia ...

Friuli Venezia Giulia, l’Antitrust impugna due delibere della Regione sui ristori alle imprese: “In contrasto con i principi di concorrenza”

La Regione Friuli Venezia Giulia ha applicato il regime dei ristori alle imprese danneggiate dal Covid in maniera discriminatoria, privilegiando le aziende totalmente friulane, senza rispettare la lib ...

Calciomercato, lo Spezia resta a caccia di un terzino destro e posa gli occhi su Pasquale Mazzocchi del Venezia ...La Regione Friuli Venezia Giulia ha applicato il regime dei ristori alle imprese danneggiate dal Covid in maniera discriminatoria, privilegiando le aziende totalmente friulane, senza rispettare la lib ...