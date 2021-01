Esclusiva: Reggina, in arrivo il difensore centrale Dalle Mura dalla Fiorentina (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un difensore centrale giovane e di grande talento per la Reggina. Si tratta di Christian Dalle Mura, classe 2002, arriverà in prestito dalla Fiorentina. Le sue qualità sono fuori discussione, già in orbita prima squadra ai tempi di Iachini, mancino puro e già pronto per un’esperienza importante. Nel giro delle Nazionali giovanili da sempre, molto legato alla Fiorentina, ora la possibilità di una proficua esperienza in B con la Reggina. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ungiovane e di grande talento per la. Si tratta di Christian, classe 2002, arriverà in prestito. Le sue qualità sono fuori discussione, già in orbita prima squadra ai tempi di Iachini, mancino puro e già pronto per un’esperienza importante. Nel giro delle Nazionali giovanili da sempre, molto legato alla, ora la possibilità di una proficua esperienza in B con la. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

