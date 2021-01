Esclusiva | Mustacchio-Reggina non si fa Spinge il Padova ma c’è l’Alessandria

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Mattiaallanon si fa. C’erano gli accordi per l’esterno offensivo classe 1989 fuori lista a Crotone e in partenza da settimane ma nel pomeriggioha comunicato di preferire il trasferimento al Nord per motivi personali.ilma c’è anchemolto interessata, decideràche preferirà andare in Serie C piuttosto che in B pur di avvicinarsi a casa. Foto: Sito Perugia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.