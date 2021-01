Emily Ratajkowski | il top troppo trasparente che spiazza i fan

Leggi su chenews

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Foto intrigante e da togliere il fiato, quello pubblicata su Instagram da: il top della modella èe lascia intravedere le sue forme La bella, famosa ed affascinante modellariesce sempre a sorprendere e a catturare l’attenzione dei suoi tantissimi fan e follower su Instagram, con foto mozzafiato in cui puntualmente esplode la sua incredibile bellezza. Non fa eccezione anche uno degli ultimo post pubblicati che, come accaduto con le foto scattate in costume da bagno e relativa domanda che stuzzica i fan, ottiene un grandissimo successo con ogni sorta di interazione da parte del suo attentissimo e sempre presente pubblico di affezionati. In questa occasione infatti, la bella, al cento dello ...