Elisabetta Gregoraci elude norme anti covid al GF Vip? “Perché non ha fatto la quarantena dopo Dubai”

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 14 gennaio 2021)la puntata di ieri del GFè scoppiato un polverone controe ilche pare abbia eluso lepresenziando nel reality show. Come precisato anche dalla showgirl durante la diretta, in questi giorni ha trascorso del tempo acon suo figlio Nathan. Considerando che il suo soggiorno è durato diversi giorni, però, molti utenti del web si stanno chiedendo per quale ragione la donna non sia stata obbligata allacome tutti gli altri. Scopriamo insieme cosa è accaduto.non fa lae va contro le? La puntata di ieri del GFè ...