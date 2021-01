“Effetto Renzi”: su rendimenti Btp e spesa per interessi. Bankitalia: “Le banche usano i nuovi depositi solo per comprare titoli di Stato” (Di giovedì 14 gennaio 2021) nuovi segnali di disappunto sui mercati per la situazione politica italiana. Come già successo martedì, i rendimenti dei titoli di Stato hanno ripreso a salire anche oggi. Soprattutto dopo l’asta del Tesoro che questa mattina ha collocato Btp a 3, 7 e 30 anni per un valore complessivo di 9,2 miliardi di euro con cedole in aumento. In particolare sono stati venduti Btp a 3 anni per 2,7 miliardi di euro con rendimento a – 0,23% vale a dire 7 punti in più rispetto all’asta precedente dello scorso 10 dicembre. Più marcato l’aumento nell’emissione di Btp a 7 anni da 4,5 miliardi : il rendimento è salito di 11 punti toccando lo 0,30% a fronte di una domanda di 6,43 miliardi. Il Tesoro ha anche collocato 2 miliardi di Btp a 30 anni con rendimento lordo dell’1,47% e un rapporto di copertura di 1,37 (domanda a 2,734 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021)segnali di disappunto sui mercati per la situazione politica italiana. Come già successo martedì, ideidihanno ripreso a salire anche oggi. Soprattutto dopo l’asta del Tesoro che questa mattina ha collocato Btp a 3, 7 e 30 anni per un valore complessivo di 9,2 miliardi di euro con cedole in aumento. In particolare sono stati venduti Btp a 3 anni per 2,7 miliardi di euro con rendimento a – 0,23% vale a dire 7 punti in più rispetto all’asta precedente dello scorso 10 dicembre. Più marcato l’aumento nell’emissione di Btp a 7 anni da 4,5 miliardi : il rendimento è salito di 11 punti toccando lo 0,30% a fronte di una domanda di 6,43 miliardi. Il Tesoro ha anche collocato 2 miliardi di Btp a 30 anni con rendimento lordo dell’1,47% e un rapporto di copertura di 1,37 (domanda a 2,734 ...

IL PROVVEDIMENTOROMA Scostamento di bilancio e nuovo decreto Ristori al riparo dalle turbolenze politiche. O almeno così sembra. L'annuncio di Matteo Renzi di voler comunque sostenere il ...

