È morto il senatore Romano Misserville | avvocato e uomo di destra fuori dagli schemi

È morto nella notte Romano Misserville, avvocato, senatore, tra i fondatori di An, militante fin da giovanissimo del Msi, del quale fu poi sindaco, a Filettino, negli anni dell'ostracismo verso la destra. Il 20 aprile avrebbe compiuto 87 anni. Secondo quanto riportato dalle cronache locali, Misserville un paio di settimane fa era risultato positivo al coronavirus. L'impegno nel Msi fin da giovanissimo avvocato penalista, riconosciuto da tutti come un "principe del foro", Misserville, classe 1934, aveva iniziato il suo impegno politico nel Msi da giovanissimo: aveva 15 anni quando si iscrisse. Formatosi nella militanza e negli enti locali, fu consigliere comunale in diversi centri della Ciociaria. Nel 1983 venne eletto sindaco a ...

Difendere l’operato del presidente Trump, soprattutto nella controversa gestione dell’epidemia di Covid e alla luce di quanto successo a Capitol Hill non è facile, così’ come demolire l’avversario dem ...

E' morto nella notte il senatore Romano Misserville, avvocato penalista, principe del foro. Nonostante avesse superato gli 80 anni era ancora lucido e presente. Ma da qualche giorno le ...

E' morto nella notte il senatore Romano Misserville, avvocato penalista, principe del foro. Nonostante avesse superato gli 80 anni era ancora lucido e presente. Ma da qualche giorno le ...