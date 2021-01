Dpcm dal 16 gennaio: fermi fino a marzo. Le nuove regole (Di giovedì 14 gennaio 2021) In serata è stato approvato il decreto con le misure che entreranno in vigore con il varo del nuovo Dpcm dal 16 gennaio. Il testo conferma l’intenzione del Governo di estendere lo stato d’emergenza fino al 30 aprile 2021. Ma, al momento, la maggior parte delle misure previste varranno invece fino al 5 marzo. Leggi anche › Nuovo Dpcm: confermate restrizioni, ma possibile zona bianca dove tutto sarà aperto › Riapertura scuole superiori: si torna l’11 gennaio. Tra giallo e arancione, in attesa del Dpcm del 15 Nuovo Dpcm 16 gennaio: nessuna Regione ... Leggi su iodonna (Di giovedì 14 gennaio 2021) In serata è stato approvato il decreto con le misure che entreranno in vigore con il varo del nuovodal 16. Il testo conferma l’intenzione del Governo di estendere lo stato d’emergenzaal 30 aprile 2021. Ma, al momento, la maggior parte delle misure previste varranno inveceal 5. Leggi anche › Nuovo: confermate restrizioni, ma possibile zona bianca dove tutto sarà aperto › Riapertura scuole superiori: si torna l’11. Tra giallo e arancione, in attesa deldel 15 Nuovo16: nessuna Regione ...

