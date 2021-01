Dopo la crisi economica | la crisi coniugale | boom di separazioni nei mesi di lockdown

Leggi su leggilo

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilnon ha portato solo: crescono anche leconiugali.diin questi. Ilha avuto – e continua ad avere – pesanti ripercussioni non solo in termini economici. Non solo ristoratori o commercianti costretti a chiudere, non solo un esercito di nuovi poveri in fila alla Caritas per L'articolo proviene da Leggilo.org.