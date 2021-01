Dopo la Champions | Amazon punta alla Serie A

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 14 gennaio 2021)aver conquistato lasullaA. Il colosso statunitense amministrato dal miliardario Jeff Bezos, scrive il Corriere dello Sport, “starebbe pensando a un’entrata in grande stile nei diritti televisivi del nostro campionato di calcio”. E’ l’agenzia Bloomberg a lanciare la notizia secondo la qualeamplierà la propria offerta sportiva con il campionato italiano. Parteciperà all’asta per le partite diA, in programma il 26 gennaio. Il bando pubblicato dLega prevede un acquisto minimo di 114 gare. La Gazzetta dello Sport scrive: “Un’asta ricca di partecipanti sarebbe un segnale di vitalità per laA, nella stagione della condanna alle porte chiuse”. L'articolo ilNapolista.