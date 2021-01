Doping: sospesa Brianna McNeal per aver ostacolato la gestione dei risultati” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Brianna McNeal è stata sospesa dall’Athletics Integrity Unit (AIU) dopo essere stata accusata di aver “ostacolato il processo di gestione dei risultati, una violazione delle regole antiDoping della Federazione internazionale di atletica leggera”. McNeal è stata medaglia d’oro mondiale nel 2013 a Mosca. In passato aveva già subito una squalifica per tre violazioni dei suoi obblighi di localizzazione antiDoping, che le avevano fatto saltare i Mondiali di Londra nel 2017. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021)è statadall’Athletics Integrity Unit (AIU) dopo essere stata accusata diil processo didei, una violazione delle regole antidella Federazione internazionale di atletica leggera”.è stata medaglia d’oro mondiale nel 2013 a Mosca. In passato aveva già subito una squalifica per tre violazioni dei suoi obblighi di localizzazione anti, che le avevano fatto saltare i Mondiali di Londra nel 2017. SportFace.

(ANSA) – ROMA, 14 GEN – L’americana Brianna McNeal, campionessa olimpica dei 100 m ostacoli a Rio 2016, è stata temporaneamente sospesa ha annunciato giovedì l’Athletics Integrity Unit (AIU). L’IAU ac ...

Gare sportive online, in aumento i casi di doping digitale

Dallo scorso marzo, dopo che con lo scoppio della pandemia da Covid-19 sono stati cancellati o rinviati molti appuntamenti dal vivo, il fenomeno delle gare sportive online è in crescita. Ma, con esso, ...

