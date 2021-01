Donald Trump: Robert De Niro e Madonna sono stati citati nel processo per impeachment (Di giovedì 14 gennaio 2021) Durante il processo per impeachment contro Donald Trump, Madonna, Robert De Niro e Kathy Griffin sono stati citati dal rappresentante Ken Buck: ecco per quale motivo. Durante il processo per impeachment contro Donald Trump, il politico Ken Buck ha citato Robert De Niro, Madonna e Kathy Griffin, accusandoli di aver istigato la violenza contro l'ex presidente americano. Nelle scorse ore ha avuto luogo il processo per impeachment contro Donald Trump, che lo ha portato ad essere il primo presidente della storia americana ad essere ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 gennaio 2021) Durante ilpercontroDee Kathy Griffindal rappresentante Ken Buck: ecco per quale motivo. Durante ilpercontro, il politico Ken Buck ha citatoDee Kathy Griffin, accusandoli di aver istigato la violenza contro l'ex presidente americano. Nelle scorse ore ha avuto luogo ilpercontro, che lo ha portato ad essere il primo presidente della storia americana ad essere ...

Agenzia_Ansa : La #Camera Usa ha approvato la risoluzione che chiede al vicepresidente #Mike Pence di invocare il 25/o emendamento… - Agenzia_Ansa : #YouTube sospende il canale #Donald Trump per una settimana per aver postato un video che incita alla violenza. Il… - Agenzia_Ansa : La Camera sta votando la mozione di impeachment contro Donald Trump. L'esito è atteso entro le 23 italiane. #ANSA - salfasanop : RT @granmartello: L'esecuzione di Lisa Montgomery è un buco nero, lo stesso buco nero che descrive la personalità di Donald Trump. https://… - rombi_ti : RT @GisellaPagano: Usa: Cnn, Donald Trump Jr non vuole la grazia dal padre - Nord America - ANSA -