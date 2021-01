Domenica In anticipazioni 17 gennaio | gli ospiti della diciannovesima puntata

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 14 gennaio 2021)17andrà in onda un nuovo appuntamento conIn. Mara Venier si troverà, ancora una volta, ad intrattenere i telespettatori che sceglieranno la prima rete televisiva per allietare il giornosettimana dedicato al riposo. Quella che andrà in onda sarà lanumero 19 e, anche in questa occasione, non mancheranno i colpi di scena. La conduttrice, infatti, darà luogo ad interviste molto interessanti e ricche, come ad esempio quella al nipote dell’avvocato Agnelli, Lapo Elkann. Ma lui non sarà l’unico colpacciorete diretta da Stefano Coletta. Andiamo a vedere, dunque, quali sono gli altrie gli argomenti di cui si parlerà. Tra glidiIn c’è Lapo Elkann La ...