Dobbiamo avere paura delle nuove varianti del coronavirus?

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Ormai da giorni la contadi Sars-Cov-2 ha invaso i quotidiani di tutto il mondo. Spaventando i potenti, e scatenando i bisticci tra gli esperti: qual è la più pericolosa? I vaccini si riveleranno efficaci anche contro questi nuovi nemici? E cosa possiamo fare per difenderci? Risposte ufficiali, al momento, la scienza però non ne ha. E questo probabilmente tradisce la vera origina, tutta politica, di questa proliferazione incontrollata di: da un lato, nessuno stato vuoleil proprio nome appiccicato a questo maledetto virus, e parlare di variante sudafricana è un ottimo modo per far dimenticare quella inglese, e viceversa; dall’altro, una nuova super-variante è il capro espiatorio perfetto per evitare mea culpa e assunzioni di responsabilità, laddove gli stati (o le ...