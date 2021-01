Dj Joseph Capriati parla dall’ospedale: “Sono vivo, e grazie a Dio posso raccontarlo” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il dj Joseph Capriati rassicura i fan dal suo profilo Instagram Sono passati cinque giorni dalla lite che ha visto protagonista il Dj Joseph Capriati, finito in ospedale dopo essere stato accoltellato dal padre. Il giovane, 33 anni, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da una coltellata al torace, che gli è stata inferta dal padre durante una lite nella casa paterna. Il deejey di fama mondiale è stato operato per la ferita al torace e adesso dal letto dell’ospedale ha scritto un post per tranquillizzare i suoi fan. Leggi anche–> CASERTA, Joseph Capriati OPERATO DOPO ESSERE STATO ACCOLTELLATO AL TORACE DAL PADRE “Sono vivo, e grazie a Dio posso raccontarlo – scrive ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il djrassicura i fan dal suo profilo Instagrampassati cinque giorni dalla lite che ha visto protagonista il Dj, finito in ospedale dopo essere stato accoltellato dal padre. Il giovane, 33 anni, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da una coltellata al torace, che gli è stata inferta dal padre durante una lite nella casa paterna. Il deejey di fama mondiale è stato operato per la ferita al torace e adesso dal letto dell’ospedale ha scritto un post per tranquillizzare i suoi fan. Leggi anche–> CASERTA,OPERATO DOPO ESSERE STATO ACCOLTELLATO AL TORACE DAL PADRE “, ea Dio– scrive ...

SkyTG24 : Caserta, accoltellato il deejay Joseph Capriati: fermato il padre - Diregiovani : #JosephCapriati ora sta bene. Il dj ha rotto il silenzio sui social con un lungo post, pubblicato dall'ospedale in… - Notiziedi_it : Joseph Capriati, il dj accoltellato dal padre: ”Lo perdono e prego per lui” - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL MESSAGGIO - Dj Joseph Capriati: 'Perdono mio padre per il folle gesto e prego tanto per lui, ora penso a guarire' ht… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MESSAGGIO - Dj Joseph Capriati: 'Perdono mio padre per il folle gesto e prego tanto per lui, ora penso a guarire' ht… -