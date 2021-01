Divieto di spostamento tra regioni fino al 15 febbraio. Firmato il nuovo decreto (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen – Divieto di spostamento tra regioni fino al 15 febbraio, una sola visita al giorno a parenti e amici in massimo due adulti fino al 5 marzo: altri due mesi di restrizioni con il decreto legge Firmato ieri. In piena crisi di governo, il Consiglio dei ministri ieri in tarda serata ha emanato un nuovo decreto con le misure anti-coronavirus, valide dal 16 gennaio al 5 marzo. Inoltre il provvedimento proroga lo stato di emergenza al 30 aprile 2021. Entro quella data potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del coronavirus. Il che significa che il governo potrà continuare a fare a meno del Parlamento. Divieto di spostamento tra ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen –ditraal 15, una sola visita al giorno a parenti e amici in massimo due adultial 5 marzo: altri due mesi di restrizioni con illeggeieri. In piena crisi di governo, il Consiglio dei ministri ieri in tarda serata ha emanato uncon le misure anti-coronavirus, valide dal 16 gennaio al 5 marzo. Inoltre il provvedimento proroga lo stato di emergenza al 30 aprile 2021. Entro quella data potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del coronavirus. Il che significa che il governo potrà continuare a fare a meno del Parlamento.ditra ...

