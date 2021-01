Dividendo straordinario: Fiat Chrysler rettifica il prezzo dei titoli (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il Lingotto rettifica il prezzo dei titoli, a seguito dell’assegnazione di un Dividendo straordinario pari a 1,84 EUR per ogni azione posseduta, con data di stacco cedola il 14 gennaio 2021 e pagamento previsto il 29 gennaio 2021. Sui prezzi del titolo, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,8740761. In conseguenza di ciò, il fattore di rettifica dei volumi è 1,144065145. prezzo di riferimento rettificato: 14,61 prezzo ufficiale rettificato: 14,59 (Foto: © Jonathan Weiss / 123RF) Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il Lingottoildei, a seguito dell’assegnazione di unpari a 1,84 EUR per ogni azione posseduta, con data di stacco cedola il 14 gennaio 2021 e pagamento previsto il 29 gennaio 2021. Sui prezzi del titolo, sotto riportati, è stato applicato un fattore dipari a 0,8740761. In conseguenza di ciò, il fattore didei volumi è 1,144065145.di riferimentoto: 14,61ufficialeto: 14,59 (Foto: © Jonathan Weiss / 123RF)

