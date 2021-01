DIRETTA Sassuolo Spal tv e streaming video: padroni di casa favoriti (Di giovedì 14 gennaio 2021) DIRETTA dell’incontro tra Sassuolo e Spal valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sassuolo avanti nei pronostici. Nzola (Facebook)In programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia, alle ore 17:30, l’incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. padroni di casa nettamente favoriti, almeno secondo le logiche che portano ad un giudizio critico sulle due formazioni. Il Sassuolo è una delle squadre più in forma del campionato, con calciatori di sicuro valore e con una qualità di gioco indiscutibile. Fare bella figura in Coppa Italia, è di sicuro una chiara intenzione del club. Dall’altra parte lo Spezia, una delle rivelazioni del campionato, per lo meno in quanto alla qualità di alcuni sui calciatori. Su tutti il ... Leggi su chenews (Di giovedì 14 gennaio 2021)dell’incontro travalido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.avanti nei pronostici. Nzola (Facebook)In programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia, alle ore 17:30, l’incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.dinettamente, almeno secondo le logiche che portano ad un giudizio critico sulle due formazioni. Ilè una delle squadre più in forma del campionato, con calciatori di sicuro valore e con una qualità di gioco indiscutibile. Fare bella figura in Coppa Italia, è di sicuro una chiara intenzione del club. Dall’altra parte lo Spezia, una delle rivelazioni del campionato, per lo meno in quanto alla qualità di alcuni sui calciatori. Su tutti il ...

