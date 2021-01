Diretta/ Sassuolo Spal (risultato finale 0-2): estensi ai quarti di Coppa Italia! (Di giovedì 14 gennaio 2021) Diretta Sassuolo Spal, risultato finale 0-2: a sorpresa gli estensi si qualificano ai quarti di Coppa Italia con i gol di Missiroli e Dickmann nel secondo tempo, dopo il rosso a Djuricic. Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 14 gennaio 2021)0-2: a sorpresa glisi qualificano aidiItalia con i gol di Missiroli e Dickmann nel secondo tempo, dopo il rosso a Djuricic.

