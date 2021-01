Dimissioni di Conte, patto di legislatura, nuovo premier: cosa può succrdere ora che Renzi ha staccato la spina (Di giovedì 14 gennaio 2021) Crisi di governo, cosa succede dopo le Dimissioni di Renzi Con la conferenza stampa in cui ha annunciato le Dimissioni delle ministre e del sotto segretario in quota Italia Viva, Renzi ha aperto la crisi di governo: ma cosa succede ora? cosa farà e cosa può fare adesso Conte? Ecco i possibili scenari. Conte temporeggia e rimanda la resa dei conti in Parlamento Prima di andare in Aula Conte potrebbe rimandare la resa dei conti, assumere l’interim dei ministri lasciati liberi da Bonetti e Bellanova e attendere il tempo necessario a votare i nuovi ristori e lo scostamento di bilancio in Parlamento. Eppure, se questo scenario si realizzasse, l’opposizione potrebbe presentare da un momento all’altro una ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Crisi di governo,succede dopo lediCon la conferenza stampa in cui ha annunciato ledelle ministre e del sotto segretario in quota Italia Viva,ha aperto la crisi di governo: masuccede ora?farà epuò fare adesso? Ecco i possibili scenari.temporeggia e rimanda la resa dei conti in Parlamento Prima di andare in Aulapotrebbe rimandare la resa dei conti, assumere l’interim dei ministri lasciati liberi da Bonetti e Bellanova e attendere il tempo necessario a votare i nuovi ristori e lo scostamento di bilancio in Parlamento. Eppure, se questo scenario si realizzasse, l’opposizione potrebbe presentare da un momento all’altro una ...

