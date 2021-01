Dimissioni di Conte, patto di legislatura, nuovo premier: cosa può succedere ora che Renzi ha staccato la spina (Di giovedì 14 gennaio 2021) Crisi di governo, cosa succede dopo le Dimissioni di Renzi Con la conferenza stampa in cui ha annunciato le Dimissioni delle ministre e del sotto segretario in quota Italia Viva, Renzi ha aperto la crisi di governo: ma cosa succede ora? cosa farà e cosa può fare adesso Conte? Ecco i possibili scenari. Conte va subito in Parlamento Conte potrebbe recarsi subito in Aula e chiedere ai parlamentari di votare nuovamente la fiducia nella squadra di governo anche senza l’appoggio di Italia Viva. Per non essere sfiduciato, però, dovrebbe contare sui voti dei cosiddetti “responsabili”, parlamentari appartenenti al centro destra o a gruppi misti che sostituiscano il voto dei Renziani in Aula. ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Crisi di governo,succede dopo lediCon la conferenza stampa in cui ha annunciato ledelle ministre e del sotto segretario in quota Italia Viva,ha aperto la crisi di governo: masuccede ora?farà epuò fare adesso? Ecco i possibili scenari.va subito in Parlamentopotrebbe recarsi subito in Aula e chiedere ai parlamentari di votare nuovamente la fiducia nella squadra di governo anche senza l’appoggio di Italia Viva. Per non essere sfiduciato, però, dovrebbe contare sui voti dei cosiddetti “responsabili”, parlamentari appartenenti al centro destra o a gruppi misti che sostituiscano il voto deiani in Aula. ...

