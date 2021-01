Diletta Leotta, le foto con Can Yaman e il ‘nuovo’ gossip: “Capodanno insieme a Ibrahimovic” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Diletta Leotta torna ad essere la regina del gossip italiano. Nel suo cuore potrebbe essere entrato uno degli uomini più affascinanti del momento, l’attore turco Can Yaman, che proprio di recente ha affiancato Claudia Gerini per lo spot di un noto pastificio, trasformando la collega nella più invidiata d’Italia. Eppure nelle ultime ore si sarebbe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 14 gennaio 2021)torna ad essere la regina delitaliano. Nel suo cuore potrebbe essere entrato uno degli uomini più affascinanti del momento, l’attore turco Can, che proprio di recente ha affiancato Claudia Gerini per lo spot di un noto pastificio, trasformando la collega nella più invidiata d’Italia. Eppure nelle ultime ore si sarebbe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

VanityFairIt : #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? - MediasetTgcom24 : Diletta Leotta e Can Yaman innamorati pazzi, ecco le foto #dilettaleottamatteomammì - blogtivvu : Diletta Leotta, le foto con Can Yaman e il ‘nuovo’ gossip: “Capodanno insieme a Ibrahimovic” - Lasmilla04 : RT @MediasetTgcom24: Diletta Leotta in incognito durante l’uscita milanese #dilettaleotta - gc_fialova : RT @Manuel_Real_Off: Si ok.. se vabè.. Areuar -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta Diletta Leotta e quella notte con Zlatan... DonnaPress Diletta Leotta: Can Yaman o Ibrahimovic? A Capodanno era col calciatore…

Diletta Leotta è la dolce metà di Can Yaman o di Ibrahimovic? Leggi all'interno cosa raccontano gli ultimi gossip!

Diletta Leotta: «Io e Can Yaman siamo innamoratissimi». Ecco cosa ha confidato la conduttrice

Il settimanale Chi ha paparazzato Diletta Leotta e Can Yaman insieme durante una cena avanzando l’ipotesi che i due facciano coppia fissa da qualche settimana: sul magazine di Alfonso ...

Diletta Leotta è la dolce metà di Can Yaman o di Ibrahimovic? Leggi all'interno cosa raccontano gli ultimi gossip!Il settimanale Chi ha paparazzato Diletta Leotta e Can Yaman insieme durante una cena avanzando l’ipotesi che i due facciano coppia fissa da qualche settimana: sul magazine di Alfonso ...