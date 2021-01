Dialogo tra Montalbano e Catarella su Renzi

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 14 gennaio 2021) “Dutturi, dutturi: havia sintita, cadetta il Guberna Cunte… “. Muntilbano: “Havia sintita”. Catarelli: “Chella fuit il ruptamatore che lo facia accadiri”. M: “Ma chi fusse stu amanta ruptor?”. C: “E’ Rentia chilla che quanna nun gli piacia na cusa cusa la rumpa”. M: “Ma pirchia faci accussia?”. C: “Dutturi, nun è culpe sue: è commo nu criatura… “. M: “E chilla i criatura sugno accussie: rumpana omnia le cusa”. C: “Dutturi, ma che succeda: havimma da annari a vutari?”. M: “Nun si sapia ancura: ura Cunta havia da annari in Parlamintula e vidiri se havia ancura una maggiorasca”. C: “Ma chilla stamma plena de uiaia, non ci stavia fatica, stamma murinna de carognaviria e chilla Rentia ci veni macari a rumpere i cabasisa”. M: “Catarè, ma tu lo sapia a Don Lionardo Sciascie?”. C: “Lo scripturi di Racalbuta?”. M: “Sissi, chilla che mo faci cintivinta annales da quanno nasciette… ...