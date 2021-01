“Di nuovo incinta, sono super felice”. Seconda cicogna per la bella conduttrice (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una bellissima notizia è stata annunciata dalla famosa showgirl, che in un post su Instagram ha annunciato di essere nuovamente incinta. Gioia enorme per la donna, che ha già una figlia di nome Melania. Ovviamente nessuno si attendeva un annuncio simile e quando hanno letto quelle parole cariche di amore, i fan sono impazziti di gioia. I complimenti ricevuti dalla donna sono stati numerosi e in pochissimi minuti la news è diventata virale. Nel suo volto si può osservare tutta la felicità. Questo il messaggio scritto dalla vip in dolce attesa: “Poco più di due anni fa ho condiviso con voi il giorno più importante della mia vita…la nascita di Melania! Oggi il mondo è cambiato, ma la gioia di vivere e dare vita deve continuare…e sono super felice di condividere con voi la mia ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una bellissima notizia è stata annunciata dalla famosa showgirl, che in un post su Instagram ha annunciato di essere nuovamente. Gioia enorme per la donna, che ha già una figlia di nome Melania. Ovviamente nessuno si attendeva un annuncio simile e quando hanno letto quelle parole cariche di amore, i fanimpazziti di gioia. I complimenti ricevuti dalla donnastati numerosi e in pochissimi minuti la news è diventata virale. Nel suo volto si può osservare tutta la felicità. Questo il messaggio scritto dalla vip in dolce attesa: “Poco più di due anni fa ho condiviso con voi il giorno più importante della mia vita…la nascita di Melania! Oggi il mondo è cambiato, ma la gioia di vivere e dare vita deve continuare…edi condividere con voi la mia ...

Eugenioroc : @salpaladino Fra 3 mesi è di nuovo incinta ! - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Laura Barriales è di nuovo incinta e mostra il pancione: 'Stavolta arriva il maschietto' #laurabarriales https://t.co… - MediasetTgcom24 : Laura Barriales è di nuovo incinta e mostra il pancione: 'Stavolta arriva il maschietto' #laurabarriales… - WallyWallygator : @BillyZanne Io resto seduto perché: a) scartata perché se hai un bambino non ancora svezzato e sei di nuovo incinta… - D_di_David : @BillyZanne A... in un colpo solo, 3 posti in uno... lei, il pargolo e forse potrebbe essere di nuovo incinta... se non lo fosse, cmq 2 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo incinta Laura Barriales è di nuovo incinta Today.it Laura Barriales in dolce attesa: "Arriva un maschietto"

Comincia così il post pubblicato da Laura Barriales su Instagram in cui annuncia di essere nuovamente incinta. "Oggi il mondo e` cambiato, ma la gioia di vivere e dare vita deve continuare... e sono s ...

Laura Barriales è incinta e mostra il pancione: "Stavolta arriva il maschietto"

La showgirl spagnola annuncia sui social la sua seconda gravidanza a due anni dalla nascita della primogenita Melania ...

Comincia così il post pubblicato da Laura Barriales su Instagram in cui annuncia di essere nuovamente incinta. "Oggi il mondo e` cambiato, ma la gioia di vivere e dare vita deve continuare... e sono s ...La showgirl spagnola annuncia sui social la sua seconda gravidanza a due anni dalla nascita della primogenita Melania ...