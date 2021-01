Derby Lazio-Roma, Montesano: “In questo momento migliore la Roma, ma noi non ci arrendiamo mai…” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Sarà un Derby lunare, perché la parte più bella del Derby era il prepartita. I tifosi fanno il vero spettacolo nel Derby, e tutto questo non ci sarà, e sarà abbastanza asettico. Un Derby asettico. Per la prima volta della storia”. A dirlo all’Adnkronos, alla vigilia del Derby capitolino Lazio-Roma, è il lazialissimo Enrico Montesano. “Le coreografie che facevano le tifoserie erano il vero spettacolo -osserva l’attore Romano- Una curva lanciava un coro, a cui rispondeva l’altra curva… una meraviglia. Forse la cosa più folkloristica, interessante e vitale sono i tifosi e stavolta non c’è nessuno: un peccato”. Sull’esito del match, Montesano non si sbilancia: “Vinca il ... Leggi su funweek (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Sarà unlunare, perché la parte più bella delera il prepartita. I tifosi fanno il vero spettacolo nel, e tuttonon ci sarà, e sarà abbastanza asettico. Unasettico. Per la prima volta della storia”. A dirlo all’Adnkronos, alla vigilia delcapitolino, è il lazialissimo Enrico. “Le coreografie che facevano le tifoserie erano il vero spettacolo -osserva l’attoreno- Una curva lanciava un coro, a cui rispondeva l’altra curva… una meraviglia. Forse la cosa più folkloristica, interessante e vitale sono i tifosi e stavolta non c’è nessuno: un peccato”. Sull’esito del match,non si sbilancia: “Vinca il ...

