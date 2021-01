Decreto Ristori, come funziona il bonus da 1000 euro per le partite Iva (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il prossimo Decreto Ristori dovrebbe prevedere un nuovo contributo a fondo perduto Inps per liberi professionisti e lavoratori autonomi con partita Iva: vediamo le condizioni per accedere al bonus. Nel pacchetto di sostegni economici contenuti nel Decreto Ristori 5 il governo dovrebbe introdurre un nuovo bonus Inps da 1000 euro per tutti i liberi professionisti e lavoratori autonomi con partita Iva. Non è ancora chiaro se i contribuenti beneficiari dovranno inoltrare una domanda apposita all’Inps o se invece l’aiuto economico sarà elargito in modo automatico. Il bonus potrebbe essere erogato direttamente dallo Stato. Il governo, per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’Inps e i possessori di ... Leggi su ck12 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il prossimodovrebbe prevedere un nuovo contributo a fondo perduto Inps per liberi professionisti e lavoratori autonomi con partita Iva: vediamo le condizioni per accedere al. Nel pacchetto di sostegni economici contenuti nel5 il governo dovrebbe introdurre un nuovoInps daper tutti i liberi professionisti e lavoratori autonomi con partita Iva. Non è ancora chiaro se i contribuenti beneficiari dovranno inoltrare una domanda apposita all’Inps o se invece l’aiuto economico sarà elargito in modo automatico. Ilpotrebbe essere erogato direttamente dallo Stato. Il governo, per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’Inps e i possessori di ...

"In area "bianca" non si applicano le misure restrittive previste dai Dpcm, resta solo l'obbligo della mascherina e del distanziamento ...

Mezza Italia potrebbe finire da domenica prossima nelle due liste alte di restrizioni. Le ordinanze del ministro della Salute arriverebbero dopo la pubblicazione del nuovo report Iss, venerdì 15 genna ...

"In area "bianca" non si applicano le misure restrittive previste dai Dpcm, resta solo l'obbligo della mascherina e del distanziamento ...Mezza Italia potrebbe finire da domenica prossima nelle due liste alte di restrizioni. Le ordinanze del ministro della Salute arriverebbero dopo la pubblicazione del nuovo report Iss, venerdì 15 genna ...