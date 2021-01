Decreto legge Covid 13 gennaio: cosa si può fare e cosa no (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Consiglio dei Ministri si è riunito per elaborare un nuovo Decreto legge. Ecco cosa potranno fare gli italiani dal 16 gennaio al 5 Marzo. Il 13 gennaio, il Consiglio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Consiglio dei Ministri si è riunito per elaborare un nuovo. Eccopotrannogli italiani dal 16al 5 Marzo. Il 13, il Consiglio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

MinisteroSalute : ??#covid19 Approvato nuovo decreto legge per fronteggiare l'emergenza. Tra le principali novità in vigore dal 16 gen… - TgLa7 : ??Il Consiglio dei ministri ha approvato nuovo decreto legge con le misure per il contrasto al #Covid che proroga an… - sole24ore : ?? Niente spostamenti fra regioni fino al 15 febbraio e via libera all’area «bianca». Ecco le principali novità intr… - LuigiValente14 : Ma siete rincoglioniti? Non è un dpcm stavolta, è un decreto legge. - Salvobracchitt2 : Governo vara decreto-legge con le nuove misure. Prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile. -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto legge Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 90 | www.governo.it Governo Scuola, il Tar Lombardia rimanda in classe gli studenti delle superiori

Sospesa l'ordinanza regionale che aveva disposto la DAD al 100% per tutte le scuole superiori fino al 25 gennaio (Tar Lombardia, decreto presidenziale n. 32/2021).

Decreto legge Covid: confermata la regole dei ‘2 ospiti’ per visite ad amici e parenti

Decreto legge Covid, sono permesse visite ad amici e parenti? Confermata la regola entrata in vigore nel periodo di Natale ...

Sospesa l'ordinanza regionale che aveva disposto la DAD al 100% per tutte le scuole superiori fino al 25 gennaio (Tar Lombardia, decreto presidenziale n. 32/2021).Decreto legge Covid, sono permesse visite ad amici e parenti? Confermata la regola entrata in vigore nel periodo di Natale ...