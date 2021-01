D’Amato | inizia vaccinazione per over 80 ricoverati

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma – “Sonote negli hub le prime vaccinazioni anti Covid-19 agli80 in regime di rico e day-hospital. Presto in campo ci saranno i medici di medicina generale per gli80 anni, che nella nostra regione sono oltre 460mila”. Lo ha fatto sapere l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio, aggiungendo che “oggi lasuperera’ le 90mila dosi somministrate”.