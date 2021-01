Dalle microplastiche alle cozze, il viaggio dei batteri (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - microplastiche nei frutti di mare, ma non solo. Queste microplastiche trasportano batteri che così viaggiano fino ad entrare nella catena alimentare. A scoprirlo sono stati i ricercatori della facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Piacenza, che insieme ai colleghi dell'Università di Sousse hanno indagato la presenza di microplastiche e di batteri anche patogeni in campioni di acqua del mar Mediterraneo e in campioni di cozze. Dai risultati della ricerca appena pubblicati sul “Journal of Hazardous Materials” è emerso non solo che nelle vongole sono presenti significative quantità di microplastiche, ma anche che - questa è la novità - le microplastiche ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) -nei frutti di mare, ma non solo. Questetrasportanoche così viaggiano fino ad entrare nella catena alimentare. A scoprirlo sono stati i ricercatori della facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Piacenza, che insieme ai colleghi dell'Università di Sousse hanno indagato la presenza die dianche patogeni in campioni di acqua del mar Mediterraneo e in campioni di. Dai risultati della ricerca appena pubblicati sul “Journal of Hazardous Materials” è emerso non solo che nelle vongole sono presenti significative quantità di, ma anche che - questa è la novità - le...

Adnkronos : Dalle #microplastiche alle #cozze, il viaggio dei #batteri - Cremonaoggi : Dalle microplastiche nei mari alle cozze: lo studio della Cattolica sui batteri - LandiDario : RT @ansa_ambiente: Secondo una ricerca del gruppo canadese @OceanWise, l’#Artico è invaso dalle fibre sintetiche. Queste, fatte per il 73%… - inPrimisNotizie : 'Palestina in un minuto' di Amedeo Rossi: Condannato il documentario 'Jenin Jenin'; 'Scienza in un minuto' di… - halo_reverse : RT @Agenzia_Ansa: L'#Artico è invaso dalle fibre sintetiche, che costituiscono il 92% delle #microplastiche trovate nelle acque di superfic… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalle microplastiche L'Artico invaso dalle microfibre plastiche: è colpa del nostro bucato l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Dalle microplastiche alle cozze, il viaggio dei batteri

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Microplastiche nei frutti di mare, ma non solo. Queste microplastiche trasportano batteri che così viaggiano fino ad ...

Luoghi dell'Infinito. Adamo dove sei? Tra la discarica e il Giardino

La bellezza ci abbraccia, nei cieli, sulla terra e sotto terra. Una bellezza donata senza misura, quasi a sfiorare l’infinito. Maestosa, selvaggia, immensa. Una bellezza che anche noi ...

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Microplastiche nei frutti di mare, ma non solo. Queste microplastiche trasportano batteri che così viaggiano fino ad ...La bellezza ci abbraccia, nei cieli, sulla terra e sotto terra. Una bellezza donata senza misura, quasi a sfiorare l’infinito. Maestosa, selvaggia, immensa. Una bellezza che anche noi ...