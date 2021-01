Dal 16 gennaio ci sarà anche la zona bianca: le regole per le regioni in questa aerea (Di giovedì 14 gennaio 2021) La zona bianca si farà e ci sarà. Adesso però bisognerà capire quali regioni potrebbero rientrare in questa area, a fronte di contagi che aumentano sempre di più, di terapie intensive al collasso e di un numero di morti che non sembra voler diminuire. Più di 90 mila le persone morte in Italia da quando l’emergenza coronavirus è iniziata. Grazie ai vaccini però, pare si possa vedere la luce in fondo al tunnel, e la zona bianca rappresenterebbe proprio questo barlume di speranza. La zona bianca sarà una sorta di premio per quelle regioni che riusciranno tagliere il traguardo, la missione non è semplice: queste regioni dovranno riuscire a riportare l’epidemia sotto controllo. Rt, cioè ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lasi farà e ci. Adesso però bisognerà capire qualipotrebbero rientrare inarea, a fronte di contagi che aumentano sempre di più, di terapie intensive al collasso e di un numero di morti che non sembra voler diminuire. Più di 90 mila le persone morte in Italia da quando l’emergenza coronavirus è iniziata. Grazie ai vaccini però, pare si possa vedere la luce in fondo al tunnel, e larappresenterebbe proprio questo barlume di speranza. Launa sorta di premio per quelleche riusciranno tagliere il traguardo, la missione non è semplice: questedovranno riuscire a riportare l’epidemia sotto controllo. Rt, cioè ...

LegaSalvini : PROTESTA CONTRO STRETTA ANTI COVID, RISTORATORI BLOCCANO AUTOSTRADA A1 TRA NAPOLI E CASERTA CONTRO LE ULTERIORI RES… - FIGCfemminile : ???????? I sogni, le avventure, i sacrifici e i traguardi delle calciatrici della #SerieAFemminile saranno al centro… - dchinellato : ???? 16 new #NBA players out of 497 tested since Jan 6 have tested positive for Covid. It’s the highest weekly rate o… - RSprugnoli : RT @CELI_NLP: ?? Andrea Bolioli e Alessio Bosca, insieme ai ricercatori di @unito presentano il paper “Citizen curation and NLP technologies… - infoitinterno : Covid - Nuovo Decreto, dal 16 gennaio: in due dagli amici, no spostamenti tra regioni, Zone Bianche. Il documento -