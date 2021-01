Da pianista jazz a rider per colpa del Covid | Adriano Urso muore di infarto sul lavoro a 40 anni

repubblica : Pianista jazz Adriano Urso morto d'infarto. Senza lavoro durante la pandemia, faceva il rider - insopportabile : Nel frattempo in Italia accadono queste cose. Che dolore. --- Pianista jazz Adriano Urso morto d'infarto. Senza lav… - b_elide : RT @CalaminiciM: Era un pianista jazz con la musica dentro . Nella capitale e era amatissimo ,suoi colleghi lo stimavano tanto. L’altra ser… - Barbara42621319 : RT @CalaminiciM: Era un pianista jazz con la musica dentro . Nella capitale e era amatissimo ,suoi colleghi lo stimavano tanto. L’altra ser… - frandemartino : RT @andreamusso_it: Questa pandemia colpisce duro chi lavora nel settore culturale, un musicista jazz può cercare di sopravvivere consegnan… -

Addio ad Adriano Urso, uno dei pianisti jazz più apprezzati della scena romana, conosciuto anche a livello nazionale. Il musicista è morto il 10 gennaio colpito da un infarto mentre stava spingendo la ...Il pianista jazz Adriano Urso suona il celebre brano dei Platters 'Smoke gets in your eyes' in un video condiviso sul web. (YouTube benny831000)LEGGI: Da pianista a rider per colpa del Covid, muore d' ...