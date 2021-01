Da pianista a rider per colpa del Covid. Adriano Urso muore di infarto sul lavoro a 40 anni (Di giovedì 14 gennaio 2021) Adriano Urso , uno dei musicisti jazz più apprezzati a Roma e conosciuto anche a livello nazionale, è morto nei giorni scorsi colpito da un infarto. Il cuore di Urso ha smesso di battere mentre stava... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 14 gennaio 2021), uno dei musicisti jazz più apprezzati a Roma e conosciuto anche a livello nazionale, è morto nei giorni scorsi colpito da un. Il cuore diha smesso di battere mentre stava...

repubblica : Pianista jazz Adriano Urso morto d'infarto. Senza lavoro durante la pandemia, faceva il rider - carlaruocco1 : Ci ha lasciati il pianista romano Adriano Urso, senza lavoro per il #COVID, faceva il rider: stroncato da un infart… - MediasetTgcom24 : Da pianista a rider per colpa del Covid: Adriano Urso muore di infarto sul lavoro a 40 anni #adrianourso… - IenaRidens13 : RT @molumbe: Il pianista romano Adriano Urso è morto d'infarto a 40 anni mentre spingeva l'auto rimasta in panne: per sopravvivere faceva i… - GiovanniZimott2 : RT @CalaminiciM: Era un pianista jazz con la musica dentro . Nella capitale e era amatissimo ,suoi colleghi lo stimavano tanto. L’altra ser… -