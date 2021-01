Da pianista a rider. Abbandonato dallo Stato, muore d’infarto durante una consegna (Di giovedì 14 gennaio 2021) La notizie della morte di Adriano Urso ha scosso tutti. Ed è diventata, inevitabilmente, il simbolo di tante questioni. Il pianista jazz, tra i più noti nella Capitale e non solo, è infatti morto d’infarto a causa della crisi provocata dalla pandemia ai lavoratori dello spettacolo. E all’inadempienza del governo che ad oggi, da quando è scoppiata la pandemia, non è ancora Stato in grado di dare aiuti e risposte certe a tutto il comparto. Potremmo dire, dunque, che Alberto Urso sia morto indirettamente di Covid. Quel Covid che sta rovinosamente impoverendo i cittadini italiani senza che il governo aiuti. Ma la storia di Alberto Urso è anche il simbolo di questa nuova economia digitale dei rider, i nuovi schiavi. Adriano ha perso la vita mentre stava facendo il suo lavoro. “Quello nuovo – come scrive La Stampa – su ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 14 gennaio 2021) La notizie della morte di Adriano Urso ha scosso tutti. Ed è diventata, inevitabilmente, il simbolo di tante questioni. Iljazz, tra i più noti nella Capitale e non solo, è infatti mortoa causa della crisi provocata dalla pandemia ai lavoratori dello spettacolo. E all’inadempienza del governo che ad oggi, da quando è scoppiata la pandemia, non è ancorain grado di dare aiuti e risposte certe a tutto il comparto. Potremmo dire, dunque, che Alberto Urso sia morto indirettamente di Covid. Quel Covid che sta rovinosamente impoverendo i cittadini italiani senza che il governo aiuti. Ma la storia di Alberto Urso è anche il simbolo di questa nuova economia digitale dei, i nuovi schiavi. Adriano ha perso la vita mentre stava facendo il suo lavoro. “Quello nuovo – come scrive La Stampa – su ...

