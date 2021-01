Da Nissan ed Enel nuova soluzione integrata per la mobilità elettrica (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Con E-Asy Electric, la soluzione integrata pensata da Nissan, Enel Energia ed Enel X, tutti i clienti che scelgono la nuova Nissan Leaf 100% elettrica potranno ottenere fino a 10.000 km gratis di mobilità elettrica. Aderendo all'iniziativa E-Asy Electric, i clienti che acquistano la nuova Leaf ricevono subito un voucher da 480 kWh, ovvero fino a 2.800 km gratis, per la ricarica dell'auto presso gli oltre 12mila punti di ricarica della rete nazionale di Enel X, accessibili tramite app JuicePass di Enel X. Al vantaggio immediato e dalla durata di due anni dall'attivazione del coupon, se ne aggiunge un altro in bolletta, con un bonus fino a 240 euro, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Con E-Asy Electric, lapensata daEnergia edX, tutti i clienti che scelgono laLeaf 100%potranno ottenere fino a 10.000 km gratis di. Aderendo all'iniziativa E-Asy Electric, i clienti che acquistano laLeaf ricevono subito un voucher da 480 kWh, ovvero fino a 2.800 km gratis, per la ricarica dell'auto presso gli oltre 12mila punti di ricarica della rete nazionale diX, accessibili tramite app JuicePass diX. Al vantaggio immediato e dalla durata di due anni dall'attivazione del coupon, se ne aggiunge un altro in bolletta, con un bonus fino a 240 euro, ...

