Da Nissan ed Enel nuova soluzione integrata per la mobilità elettrica (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) - Con E-Asy Electric, la soluzione integrata pensata da Nissan, Enel Energia ed Enel X, tutti i clienti che scelgono la nuova Nissan Leaf 100% elettrica potranno ottenere fino a 10. Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) - Con E-Asy Electric, lapensata daEnergia edX, tutti i clienti che scelgono laLeaf 100%potranno ottenere fino a 10.

ottopagine : Da Nissan ed Enel nuova soluzione integrata - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Con E-Asy Electric, la soluzione integrata pensata da Nissan, Enel Energia ed Enel X, tutti i cl… - IlModeratoreWeb : Da Nissan ed Enel nuova soluzione integrata per la mobilità elettrica - - nestquotidiano : Da Nissan ed Enel nuova soluzione integrata per la mobilità elettrica - zazoomblog : Nissan e Enel presentano E-ASY ELECTRIC: soluzione per incentivare l’elettrico - #Nissan #presentano #E-ASY… -