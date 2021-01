Da Mattino 5 le parole di Guenda Goria preoccupata per mamma Maria Teresa

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Non sono stati giorni facili perRuta gli ultimi in casa. E come pensare che i concorrenti del Grande Fratello VIP 5, che sono reclusi da ben 4 mesi, abbiamo ancora i nervi saldi. E’ un gioco complicatissimo quello al quale stanno partecipando e tra l’altro, ancora non sanno che il reality andrà avanti fino al 26 febbraio. Non saranno sicuramente felici di sapere che si allunga ancora questa avventura nella casa del GF VIP, visto che già da settimane hanno iniziato il conto alla rovescia. Oggi, di quello che è successo nelle ultime ore aRuta, ne parla ancheche spiega come per sua madre sia stato sicuramente diverso rispetto agli altri l’ingresso in casa. Prima di varcare la porta rossa,non ha avuto tempo di pensare a ...