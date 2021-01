Crisi non formalizzata. Mattinata di riflessione in attesa di Conte. La Camera: chiarisca in Aula (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il giorno dopo lo strappo di Italia Viva, maggioranza e opposizione riflettono per poi ritrovarsi e fare il punto a fine Mattinata. E' stata rinviata alle 13 la riunione del Pd. Alla stessa ora si ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il giorno dopo lo strappo di Italia Viva, maggioranza e opposizione riflettono per poi ritrovarsi e fare il punto a fine. E' stata rinviata alle 13 la riunione del Pd. Alla stessa ora si ...

