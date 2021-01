Crisi governo, Morgan Stanley: con elezioni si rischia allontanamento dall’Ue (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Per Morgan Stanley l’ipotesi più probabile per risolvere l’attuale Crisi di governo è l’individuazione di una nuova maggioranza da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i voti di un gruppo di “responsabili” in Senato per sostenere l’esecutivo nei voti chiave. Lo scenario è stato descritto nel report pubblicato oggi dalla banca americana “Italy Economics: Can the Government Hold?“, ma sulle previsione degli analisti USA aleggia un certo timore riguardo ad un’eventuale accelerazione verso la soluzione delle urne. “Con l’ex premier Renzi che ha ritirato il suo partito dal governo, c’è il rischio che l’esecutivo italiano non riesca a ottenere la maggioranza parlamentare – è l’analisi degli economisti di Morgan Stanley – Anche se ciò non ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Perl’ipotesi più probabile per risolvere l’attualediè l’individuazione di una nuova maggioranza da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i voti di un gruppo di “responsabili” in Senato per sostenere l’esecutivo nei voti chiave. Lo scenario è stato descritto nel report pubblicato oggi dalla banca americana “Italy Economics: Can the Government Hold?“, ma sulle previsione degli analisti USA aleggia un certo timore riguardo ad un’eventuale accelerazione verso la soluzione delle urne. “Con l’ex premier Renzi che ha ritirato il suo partito dal, c’è il rischio che l’esecutivo italiano non riesca a ottenere la maggioranza parlamentare – è l’analisi degli economisti di– Anche se ciò non ...

